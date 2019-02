Demócratas y republicanos acusan de antisemitismo a la congresista Omar por atacar al principal lobby proisraelí

Publicado 11/02/2019 21:25:34 CET

NUEVA YORK, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ilhan Omar, la primera musulmana elegida para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha sido duramente criticada y acusada de antisemitismo por atacar al Comité Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC, por sus siglas en inglés). Tras un intenso debate, Omar ha terminado disculpándose.

Omar publicó el domingo un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguraba que la AIPAC estaba pagando a políticos estadounidenses para que apoyaran a Israel. La AIPAC no aporta directamente donaciones a ningún candidato político, pero sí financia viajes de congresistas a Israel.

Concretamente, Omar respondió a un mensaje del portavoz republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en el que prometía tomar "medidas" ante las críticas a Israel de Omar y la también demócrata y musulmana Rashida Tlaib. "Todo es por los Benjamins, chico", replicó Omar en referencia a la efigie de Benjamin Franklin impresa en los billetes de 100 dólares.

Tras este mensaje, pesos pesados del Partido Republicano han criticado a Omar, refugiada somalí, por sus palabras y también se han sumado personalidades demócratas como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien acusó a Omar de emplear "lenguaje antisemítico" y la emplazó a disculparse.

"Defendemos contundentemente a Israel en el Congreso porque entendemos que nuestro apoyo se basa en valores comunes e intereses estratégicos", ha afirmado Pelosi en un comunicado suscrito por otros dirigentes demócratas del Congreso.

"La crítica legítima a las políticas de Israel está amparada por los valores de la libertad de expresión y el debate democrático que comparten Estados Unidos e Israel, pero el uso de expresiones antisemitas y de acusaciones racistas por parte de la congresista Omar son profundamente ofensivas", prosigue el texto.

La propia Omar ha hablado con Pelosi y ha publicado su disculpa a través de redes sociales. "El antisemitismo es real y agradezco a los aliados y compañeros judíos que me están educando sobre la dolorosa historia de los exabruptos antisemitas. Nunca fue mi intención ofender a mis electores o a los judío-americanos en su conjunto. Siempre debemos estar dispuestos a dar marcha atrás y pensar críticamente igual que espero que la gente me escuche cuando otros me atacan por mi identidad. Por ello me disculpo inequívocamente", ha publicado.