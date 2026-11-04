Los demócratas vuelcan su primer escaño al Senado en el estado clave de Carolina del Norte, según proyecciones

Archivo - El candidato al Senado por Carolina del Norte, Roy Cooper- Sue Dorfman / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras estimaciones de voto tras el cierre de los comicios legislativos en el estado de Carolina del Norte al Senado de Estados Unidos conceden la victoria al candidato demócrata Roy Cooper, que arrebata un escaño a su rival republicano, Michael Whatley, en un territorio crucial para decidir el control de la cámara alta del Congreso.

Este resultado también marca la primera vez que un demócrata gana un escaño en el Senado por Carolina del Norte desde 2008. El partido, cabe recordar, necesita arrebatar otros cuatro escaños más a los republicanos para conseguir la mayoría de la cámara alta.

El resto de proyecciones de las últimas horas no ofrece ningún otro cambio sustancial: todos los demócratas en juego han conservado sus escaños. Las estimaciones dan como ganadores a Chris Coons en Delaware, Juliana Stratton en Illinois, Ed Markey en Massachusets, Cory Booker en Nueva Jersey, Jack Reed en Rhode Island y Chris Pappas en New Hampshire.

Con estos resultados, los demócratas tienen en la mano 43 escaños en el Senado por 35 de sus rivales republicanos, ahora mismo al frente de la Cámara Alta.

Un respiro para los republicanos ha llegado en el estado de Florida, donde la senadora Ashley Moody ha conseguido la reelección frente a su rival Angie Nixon, a la espera de conocer la que podría ser una de las diferencias más ajustadas de los últimos comicios en este tradicional bastión republicano.