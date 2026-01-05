Denuncian al menos 29 muertos desde el inicio de las protestas en Irán

Archivo - Dos mujeres en Teherán - Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 29 personas han fallecido desde el inicio de las manifestaciones y protestas que se han producido en varias provincias de Irán debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según organizaciones de Derechos Humanos.

La asociación de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, ha informado de que en los siete primeros días de protestas se han contabilizado 29 muertes y 1.203 detenciones.

"Por noveno día consecutivo han continuado las protestas y huelgas en numerosas ciudades de Irán", ha explicado el grupo en su balance diario. "A pesar de la mayor presencia de fuerzas de seguridad, las confrontaciones en las calles y del uso de munición real en algunas zonas, el alcance geográfico de las protestas no ha disminuido", ha subrayado. "Al contrario, persisten distintas formas de protestas por todo el país", ha asegurado. En los últimos días se han registrado protestas en al menos 257 lugares de 88 ciudades de 27 provincias, según HRANA.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.