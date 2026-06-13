El Departamento de Justicia de EEUU admite la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount

Archivo - Logotipos de Warner y Paramount - Europa Press/Contacto/Omar Marques - Archivo

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado a última hora de este viernes la adquisición incondicional de Warner Bros. Discovery por parte de su rival Paramount Skydance, una de las mayores operaciones de la historia en el mundo del entretenimiento y la información audiovisual.

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia ve "improbable que la transacción cause daño a la competencia o a los consumidores estadounidenses", en particular "en el desarrollo, producción o distribución de películas para su estreno en salas", como temían algunos opositores a la operación.

"La evidencia muestra una amplia competencia dentro de la industria, lo que ha generado una mayor producción y diversidad de ofertas cinematográficas, y es probable que continúe sin cesar", añade el Departamento de Justicia.

Las revisiones de la competencia, no obstante, aún están en curso en varios estados del país norteamericano, así como fuera de Estados Unidos, incluida Europa. De hecho, y al poco de conocerse la decisión del Departamento de Justicia, un portavoz del fiscal general de California, Rob Bonta, declaró a CNN en respuesta a la decisión del Departamento de Justicia que "la fusión de Warner Bros y Paramount sigue bajo investigación por parte del Departamento de Justicia estatal".

Originalmente, la plataforma Netflix llegó a un acuerdo el año pasado para adquirir el negocio de estudio y transmisión de Warner Bros. Discovery, pero quedó trastocado por las ofertas más altas de Paramount por toda la compañía Warner Bros Discovery, incluidos canales de televisión como CNN. El acuerdo ahora vale alrededor de 111.000 millones de dólares (unos 94.000 millones de euros).

Los críticos de la operación también temen que CNN pueda perder su independencia editorial bajo la propiedad de Paramount, dirigida por el productor de cine David Ellison, hijo del multimillonario del software Larry Ellison, que apoya al presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario ha declarado varias ocasiones que era particularmente importante para él que el canal de noticias, que a menudo informa críticamente sobre él, también cambiara de manos en un acuerdo con Warner Bros. Discovery.

La sala de redacción de CBS, propiedad de Paramount, se ha destacado por su cobertura más favorable de la administración de Trump tras la toma del poder por parte de la familia Ellison. Varios corresponsales del popular programa de actualidad '60 Minutos' fueron despedidos, algunos de los cuales se quejaron de presiones políticas.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, una de las críticas más acérrimas del acuerdo, calificó la aprobación del Departamento de Justicia como una "terrible noticia para todos los estadounidenses que no quieren que multimillonarios afines a Trump controlen lo que ven y cuánto pagan", e instó a los fiscales generales estatales a intervenir.

"El acuerdo entre Paramount y Warner Bros. ha estado plagado de corrupción y tráfico de influencias", declaró la senadora. "Esta lucha no ha terminado. Los fiscales generales estatales deben bloquear esta fusión".