Desaparecido un avión a Karachi (Pakistán) con cinco tripulantes tras descender súbitamente con un fallo de navegación

Archivo - Operarios del aeropuerto de Karachi (Pakistán) trabajan en el traslado de un Boeing 737 por carretera - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han alertado a última hora de este martes de la pérdida del contacto con un avión Boeing 737 con cinco tripulantes a bordo con origen en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y destino en Karachi, tras "descender rápidamente con un cambio brusco de rumbo" apenas tres minutos después de informar de un problema en su sistema de navegación.

"Un vuelo de K2 Airways, un Boeing 737 de Pakistan Cargo, que cubría la ruta de Sharjah a Karachi, informó de un problema en su sistema de navegación a las 21.18 PST (18.18 horas en España peninsular y Baleares) y fue guiado de inmediato por el Centro de Control de Área (ACC) de Karachi", ha señalado en redes la Autoridad Aeroportuaria de Pakistán, que ha indicado que "a bordo viajaban cinco tripulantes".

No obstante, tres minutos después "se observó en el radar que la aeronave descendía rápidamente con un cambio brusco de rumbo". "Posteriormente, se perdió el contacto por radar y la comunicación aproximadamente a 155 millas náuticas (287 kilómetros) al oeste de Karachi", prosigue la nota.

A la luz de estos hechos, las autoridades paquistaníes han activado una "operación coordinada de búsqueda y rescate en el mar, con la participación de diversas agencias, para localizar la aeronave desaparecida".

Por su parte, la aerolínea responsable del avión, K2, ha emitido un comunicado coincidiendo con la información de la Autoridad Aeroportuaria, manifestando su plena colaboración y precisando las identidades de los tripulantes: el piloto al mando Mohamad Rizwan Idris, el primer oficial Faisal Mahmud, el jefe de carga Muhamad Toufik Kan, y los ingenieros Arif Sidiqui y Mohamad Hamid.