Desaparecido el destacado opositor maliense Mountaga Tall

Archivo - El "presidente de transición" de Malí, Assimi Goita, de visita en Rusia - Europa Press/Contacto/Alexei Maishev - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

La familia del destacado opositor maliense Mountaga Tall ha presentado este domingo una denuncia por su desaparición ante la sospecha de que podría haber sido "arrestado o secuestrado" por hombres armados una semana después del ataque combinado de yihadistas y tuaregs que hizo tambalearse durante unas horas a la junta militar que gobierna el país.

La junta que lidera el autoproclamado "presidente de transición" y jefe golpista Assimi Goita ha emprendido desde entonces una campaña de detenciones contra elementos presuntamente vinculados a la operación llevada a cabo por el movimiento tuareg para la Liberación del Azawad (FLA) y la organización yihadista del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM).

Según fuentes próximas del portal aBamako, Tall fue apresado el sábado por la noche en las inmediaciones de su domicilio por un grupo de encapuchados, lo que ha llevado a su familia a presentar una denuncia formal ante la Policía y la Gendarmería por la desparición del abogado. Durante los trámites, su hijo mayor, acompañado por su guardaespaldas, prestó declaración sobre lo ocurrido.

Estas medidas se tomaron, al parecer, por instrucciones del Presidente del Colegio de Abogados de Malí, con quien la familia se puso en contacto.

Mountaga Tall fue miembro del movimiento M5, un actor clave en las protestas que contribuyeron a la caída del régimen del expresidente Ibrahim Boubacar Keïta hace seis años. Inicialmente aliado con los militares que llegaron al poder en 2020, posteriormente se distanció de la junta militar hasta convertirse en un acérrimo crítico.

De hecho, el abogado también representa a varios soldados arrestados en los últimos meses por la junta militar por "intentar desestabilizar las instituciones" y apelado ante diversos tribunales para impugnar la decisión de la junta de disolver los partidos políticos del país.