Desarticulada una red europea que traficaba droga desde Bélgica y Francia hacia España e Italia

BRUSELAS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bélgica y Francia han llevado a cabo una operación coordinada para desarticular una red europea de narcotráfico que enviaba los alijos escondidos en vehículos hacia Italia y España, según ha anunciado este lunes Eurojust, que informa de al menos 11 detenciones.

El operativo --que tuvo lugar el pasado 9 de junio en Bélgica, aunque la agencia europea de cooperación criminal y judicial (Eurojust) no ha informado hasta este lunes-- permitió la detención de 11 personas y la incautación de 60.000 euros en efectivo, así como de varios vehículos, artículos de lujo, decenas de teléfonos móviles, ordenadores y documentación relevante para el caso.

Pese a las detenciones, las autoridades sospechan que algunos de los implicados han podido darse a la fuga y haber abandonado ya Bélgica, aunque están identificados, ha informado Eurojust en un comunicado.

Los investigadores sospechan que la red traficaba con grandes cantidades de droga entre varios países europeos, con envíos desde Francia y Bélgica hacia Italia y España, y dan por seguro que varios miembros clave han estado residiendo en Bruselas.

En concreto, la red ilegal preparaba vehículos equipados con compartimentos ocultos que permitían esconder los alijos y transportarlos a través de Francia hasta Italia y España, de acuerdo a los datos proporcionados por Eurojust, que no da más detalles sobre el alcance de la red en los países de destino del tráfico de drogas.