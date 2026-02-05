La desnutrición aguda llega a niveles de hambruna en otras dos localidades de Darfur en medio de la guerra en Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de niños sudaneses en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La desnutrición aguda ha llegado a niveles de hambruna en otras dos áreas de Darfur Norte, en el oeste de Sudán, según recoge la nueva Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que ha sumido al país en una grave crisis humanitaria.

La IPC detalla que estos niveles se han superado recientemente en Um Baru, con una tasa de desnutrición aguda del 52,9%, casi el doble umbral de la hambruna, y en Kernoi, donde la cifra asciende al 34%. "Estas tasas alarmantes sugieren un aumento del riesgo de exceso de mortalidad y genera preocupaciones sobre que las zonas de los alrededores sufran condiciones catastróficas similares", apunta.

Así, recuerda que la toma de la capital de Darfur Norte, El Fasher, por parte de las RSF a finales de octubre de 2025 "provocó un desplazamiento masivo de residentes y desplazados a las zonas de los alrededores", lo que "presionó los recursos y la capacidad de las comunidades locales, elevando la inseguridad alimentaria aguda y la malnutrición".

El documento indica además que la situación está sufriendo también "un deterioro" en Kordofán, nuevo epicentro de los combates durante los últimos meses, al tiempo que agrega que en estos momentos hay cerca de 4,2 millones de personas con desnutrición aguda, una cifra que supera los 3,7 millones de casos en 2025.

"Se prevé que el desplazamiento prolongado, los conflictos y la erosión de los sistemas de salud, agua y alimentación aumenten la desnutrición aguda y la inseguridad alimentaria", afirma. "Se necesitan medidas urgentes para poner fin a las hostilidades y abrir corredores seguros para quienes huyen del conflicto", recalca.

Um Baru y Kernoi, situadas cerca de la frontera con Chad, suponen así un reflejo del ahondamiento de la crisis por la guerra, marcada por las atrocidades perpetradas por las RSF tras la toma de El Fasher --donde cometieron ejecuciones, secuestros y otros abusos--, lo que provocó la huida de miles de personas hacia otras zonas de Darfur.

En este sentido, la organización no gubernamental World Vision ha subrayado este mismo jueves que más de 22.600 personas, casi dos tercios de ellas, niños, se han visto desplazadas recientemente por la violencia en Darfur, llegando a zonas remotas como las montañas de Yebel Marra, en Darfur Sur. Allí, las autoridades locales indicaron que casi el 90% de los residentes en el campamento para desplazados de Fina Dar Omo proceden de El Fasher y zonas cercanas, como Zamzam y Shangel.

La ONG ha reseñado que su equipo de verificación documentó los casos de casi 200 niños no acompañados y separados que llegaron sin sus padres o cuidadores tras huir a causa del conflicto, al tiempo que ha apuntado que muchos de ellos viajaron a pie a través de zonas de combate activo, enfrentándose a amenazas como la intimidación, la explotación, el saqueo y la exposición a la violencia de género.

"El número de niños y niñas no acompañados que llegan de El Fasher es profundamente alarmante. Estos niños y niñas huyeron solos de la violencia y ahora se enfrentan al hambre, las enfermedades y la explotación", ha explicado el director de World Vision en Sudán, Simon Mane. "Por ahora han escapado del fuego cruzado, pero sin una intervención urgente para proporcionarles alimentos, agua y protección, siguen estando en peligro. Si no se toman medidas urgentes, sus vidas y su futuro corren un grave riesgo", ha destacado.

Por ello, la ONG ha hecho un llamamiento urgente para coordinar la entrega de ayuda para entregar a estas personas agua potable y saneamiento de emergencia; asistencia alimentaria y ayuda en efectivo; refugios de emergencia y kits de preparación para el invierno; ampliación de los servicios de protección infantil, incluida la localización y reunificación de familias; y servicios de salud y nutrición para niños y niñas desnutridos y enfermos.

SUDÁN HABLA DE UNA DERROTA "INMINENTE" DE LAS RSF

Por su parte, el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, insistió el miércoles en que "los traidores serán derrotados y la rebelión será eliminada", antes de agregar que "la victoria es inminente", según un comunicado publicado por las Fuerzas Armadas a través de sus redes sociales.

Al Burhan, quien realizó durante la jornada una visita a Al Takina, ensalzó "la resistencia popular" y aplaudió "los sacrificios" y a "los mártires" caídos en la lucha contra las RSF. "La victoria que arrancó en Al Takina continuará hasta que toda la patria sea liberada de la escoria de la rebelión y los traidores, ya que Sudán no tolerará a los que planean crear crisis", zanjó.

Las palabras del jefe del Ejército de Sudán llegaron después de que las Fuerzas Armadas lograran el martes romper el cerco de dos años impuesto por las RSF y sus aliados del Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu), contra la capital de Korfodán Sur, Kadugli, si bien estos grupos respondieron con una serie de ataques con drones que dejaron más de 16 muertos en la ciudad.

En este contexto, la organización Sudan Doctors Network ha denunciado en las últimas horas que otras 22 personas, entre ellas el director del Hospital Militar de Al Kueik, han muerto en nuevos ataques de las RSF contra la localidad homónima, situada en Kordofán Sur, según un comunicado publicado en redes sociales.

Así, ha indicado que el ataque ha sido perpetrado contra el citado centro médico, matando al director del hospital y a otros tres trabajadores sanitarios, al tiempo que ha insistido en que "los ataques contra instalaciones sanitarias y personal médico constituyen un crimen de guerra y una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario".

"Este ataque no es un incidente aislado, sino parte de una serie de ataques que han azotado al estado de Kordofán Sur, dejando inoperativos varios hospitales. Esto ha exacerbado la crisis humanitaria y amenaza los servicios de salud que aún están disponibles para la población civil", ha sostenido.

De esta forma, ha insistido en que "considera a las RSF plenamente responsables de este crimen" y ha reclamado a la comunidad internacional, a los organismos de Naciones Unidas y a las organizaciones de Derechos Humanos que "adopten medidas inmediatas para poner fin a los repetidos ataques a las instalaciones sanitarias".

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.