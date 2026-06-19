Desplegados 7.000 policías en Lima ante las protestas convocadas por el candidato presidencial Roberto Sánchez

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Perú han desplegado 7.000 agentes de Policía en la provincia de Lima ante la movilización convocada para este viernes por el partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, en "defensa del voto", a medida que va finalizando el recuento de la segunda vuelta de las elecciones del 7 de junio que, hasta el momento, le otorga 44.000 votos menos que su rival, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El ministro del Interior peruano, José Zapata, ha indicado que "son 7.000 (los) efectivos policiales que están comprometidos con las marchas que están convocadas" solo en Lima, en una entrevista concedida a la emisora Exitosa en la que ha defendido el despliegue para "que impere el respeto al derecho de los otros, (...) a la propiedad privada y pública, también".

Mientras, el candidato de izquierdas se ha personado este mismo viernes en las dependencias del Ministerio del Interior, de acuerdo a las informaciones del diario 'La República', si bien no ha trascendido más detalles sobre un encuentro con el titular de la cartera ministerial.

Juntos por el Perú anunció este martes la convocatoria de la marcha alegando la "defensa del voto, la victoria del pueblo y la democracia" y que "el voto ciudadano ha sido deslegitimado", denunciando a su vez "falta de transparencia de los organismo estatales durante el proceso electoral.

Con poco más del 99,5% de las actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sitúa a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50,12% de los votos, mientras que Sánchez se queda con el 49,88% de los apoyos del electorado peruano.