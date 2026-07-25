Detenida en Bélgica una becaria de la OTAN acusada de espiar para terceros

Imagen de archivo del logo de la OTAN. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Bélgica han detenido este sábado a una ciudadana canadiense de origen chino que trabajaba como becaria en la sede del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), perteneciente a la OTAN, tras ser acusada de espiar "en beneficio de un tercer país".

La Fiscalía belga ha informado de que la mujer también ha sido acusada de "formar parte de una organización criminal", en un caso que fue abierto después de que el propio SHAPE denunciara comportamientos sospechoso por su parte al Servicio General de Inteligencia y Seguridad.

El caso ha sido puesto ya en manos de un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Hainaut, división de Mons, en el oeste del país, cerca de la frontera con Francia, según informaciones recogidas por el diario 'Le Soir'.

Tras el inicio de las pesquisas, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo varios registros en el domicilio de la acusada, contra la que fue dictada una orden de arresto el viernes.