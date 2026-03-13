Detenida una cuarta persona por su supuesta relación con la explosión en la Embajada de EEUU en Noruega

Archivo - Vehículo de la Policía de Noruega en la capital, Oslo (archivo) - Steffen Trumpf/dpa - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Noruega han confirmado este viernes la detención de una cuarta persona por su supuesta relación en la explosión registrada durante el fin de semana en la Embajada de Estados Unidos en la capital, Oslo, un suceso que se saldó sin víctimas.

La Policía de Oslo ha especificado en un comunicado que esta cuarta persona es la madre de los tres hermanos detenidos durante la jornada del miércoles. Asimismo, ha afirmado que ha sido imputada y que cuenta ya con un abogado de oficio para hacer frente a los cargos.

Los otros tres sospechosos --que tienen aproximadamente 20 años y son de origen iraquí-- fueron detenidos en virtud del artículo 138 del Código Penal y no tienen antecedentes penales. Las autoridades sospechan que uno de ellos colocó el explosivo y que el resto habrían sido cómplices de sus acciones.

La Policía noruega ha subrayado que no se produjeron "daños mayores" en la legación estadounidense debido a que se encontraba bien protegida y ha precisado que, por el momento, se mantienen todas las hipótesis abiertas, incluyendo una posible interferencia extranjera.