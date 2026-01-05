Detenida en Israel una segunda persona sospechosa de espiar para Irán al ex primer ministro Naftali Bennett

Archivo - Policía de Israel - POLICÍA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este lunes la detención de una segunda persona sospechosa de espiar a favor de Irán a través de la toma de fotografías cerca de la vivienda del ex primer ministro Naftali Bennett, menos de dos semanas de arrestar a otro hombre por estas mismas acusaciones.

La Policía israelí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el sospechoso, identificado como Lekacho Demshash, habría realizado "misiones fotográficas" cerca de la vivienda de Bennett "siguiendo órdenes de funcionarios de los servicios de Inteligencia iraníes.

Así, ha resaltado que el hombre, residente en Rishon LeZion, es sospechoso de "cometer delitos contra la seguridad bajo dirección de elementos iraníes", antes de apuntar que el detenido estuvo en contacto con miembros de los servicios de Inteligencia de Irán que "le pidieron que llevara a cabo diversas tareas por las que recibía diversas cantidades de dinero".

"Durante su interrogatorio, admitió que, antes de tomar la foto (cerca de la vivienda de Bennett), su operador le pidió que comprara una cámara para salpicadero de coche, un teléfono móvil viejo y una tarjeta SIM para contactar con el operador", ha explicado la Policía de Israel.

En este sentido, ha destacado que el caso es similar al relacionado con la reciente detención de Vadim Kupriyanov, también residente en Rishon LeZion y acusado igualmente de llevar a cabo labores de espionaje a favor de Irán con el seguimiento de las actividades de Bennett.

Las autoridades israelíes han asegurado durante los últimos meses haber desarticulado varios complots iraníes para labores de espionaje e incluso la comisión de atentados en territorio de Israel, incluido el reclutamiento de israelíes para llevar a cabo el asesinato de varios altos cargos, entre ellos el primer ministro, Benjamin Netanyahu.