Detenida la madre de los tres acusados de "acto terrorista" por la explosión en la Embajada de EEUU en Oslo

Archivo - Bandera de Noruega - Europa Press/Contacto/Benoit Doppagne - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de la capital de Noruega, Oslo, ha anunciado este viernes que ha detenido a la madre de los tres hermanos residentes en la ciudad acusados de cometer un presunto atentado terrorista tras la explosión registrada en la madrugada del domingo en la entrada de la Embajada de Estados Unidos.

El organismo ha confirmado en un comunicado que una cuarta personas ha sido arrestada y acusada por este suceso, "una mujer de unos 50 años, madre de tres hermanos". Los cuatro serán presentados este mismo viernes ante el Tribunal de Distrito de Oslo para su ingreso en prisión preventiva.

La abogada asignada a la madre de los tres sospechosos, Aase Sigmond, ha señalado que la mujer "está confundida". "No entiende por qué la han detenido y se le solicita prisión preventiva. No entiende por qué se le imputa un delito tan grave", ha afirmado en declaraciones a la cadena estatal NRK, si bien ha eludido dar detalles sobre el interrogatorio de su cliente.

Los tres hermanos --que tienen aproximadamente 20 años y son de origen iraquí-- fueron detenidos este miércoles en virtud del artículo 138 del Código Penal y no tienen antecedentes penales.

Con respecto a la explosión, no se produjeron daños mayores en la legación diplomática estadounidense debido a que se encontraba bien protegida y, por el momento, las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas, incluyendo una posible interferencia extranjera.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad en la zona mostraban a un individuo encapuchado y vestido de negro, con mochila. El suceso se produjo sobre las 01.00 horas (hora local) del domingo, cuando se notificó una "fuerte explosión" en la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Oslo, aunque en el incidente no hubo heridos.