Detenidas 14 personas en una operación internacional contra la banda Ángeles del Infierno por blanqueo

Archivo - Miembro del grupo de moteros "Ángeles del Infierno", en Canadá, 10 agosto 2018 - Graham Hughes / Zuma Press / Europa Press

DUSSELDORF 30 Sep. (DPA/EP) -

Más de 1000 policías han llevado a cabo redadas a primera hora de este miércoles en Alemania, Bélgica, Bulgaria y Países Bajos en una operación contra una red internacional de blanqueo de capitales vinculada a la banda de moteros Ángeles del Infierno, que se ha saldado con 14 detenidos y 48,6 millones de euros en activos incautados.

La portavoz de policía de la ciudad alemana de Duisburgo ha dicho que la operación tenía como objetivo una red internacional de blanqueadores de dinero.

Las autoridades han informado de que 71 personas están siendo investigadas. Entre los sospechosos figuran los responsables de una red de blanqueamiento de capitales que operaba en Alemania y el resto de Europa, así como miembros de alto rango de la banda de moteros.

Se les investiga por varios supuestos delitos que incluyen organización criminal, extorsión, fraude organizado y lavado de dinero. La investigación también abarca presuntos delitos relacionados con armas, agresiones y evasión fiscal.

Más de 100 propiedades están siendo registradas, según la policía. La mayoría de los registros se están llevando a cabo en el Estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, mientras que se inspeccionan seis inmuebles en otros estados federales alemanes. Asimismo, siete propiedades están siendo registradas en Bélgica, Bulgaria y Países Bajos.

La operación está dirigida por la fiscalía de Duisburgo, con la colaboración de las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, encargadas de combatir los delitos financieros.

Según el diario 'Bild' la investigación está curso desde hace más de cuatro años y se inició a raíz de un tiroteo ocurrido en Duisburgo en mayo de 2022. En el enfrentamiento, que involucró a más de cien personas, participaron miembros del grupo de moteros y componentes de un clan familiar turco-libanés.