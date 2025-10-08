Detenidas 23 personas por participar en un encierro a favor de Palestina en una universidad de Países Bajos

Archivo - Imagen de archivo de una protesta a favor de Palestina en el campus de la Universidad de Radboud, en Países Bajos. - Europa Press/Contacto/Norbert Voskens - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Países Bajos ha detenido este miércoles a 23 personas por irrumpir en el campus de la Universidad de Radboud, en la ciudad de Nimega, y "ocupar uno de los laboratorios" y protagonizar un encierro durante las protestas a favor de la causa palestina.

Las fuerzas de seguridad neerlandesas han indicado que todos ellos permanecen bajo custodia policial a la espera de que se resuelvan sus casos, si bien los arrestos se produjeron cuando los manifestantes abandonaron el pabellón Goudsmit, en el que se encontraban reunidos.

Los que se encadenaron a la puerta principal del edificio también han sido detenidos. Tanto el rectorado de la universidad como el alcalde de la ciudad de Nimega, Hubert Bruls, han alertado de que este comportamiento "puso en peligro" a terceros, especialmente debido a que el laboratorio contaba con imanes superconductores y diversos tipos de gases.

"Si estos equipos hubieran sufrido daños, podría haberse producido una explosión", ha apuntado el decano Sijbrand de Jong. "En el interior se había formado una barricada que está siendo retirada ahora", ha explicado.

Los manifestantes han protestado contra la posibilidad de que el centro educativo colabore con una universidad israelí en plena ofensiva militar contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 67.100 personas.