Detenidas 284 personas durante las manifestaciones por el aniversario del golpe de Estado de 1973 en Chile

Manifestación en el aniversario del golpe de Estado de 1973 en Valparaíso (Chile) - Cristobal Basaure Araya / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 284 personas fueron detenidas durante la jornada del viernes las protestas y manifestaciones del viernes para protestar por el golpe de Estado de 1973, según el balance publicado por las autoridades chilenas, una cifra que supone un aumento del 80% con respecto a 2025.

El ministro de Seguridad chileno, Martín Arrau, ha recorrido este sábado con mandos de Carabineros los principales puntos de protesta del viernes, incluidos Villa Francia y Cerro Navia, en Santiago.

"La delincuencia se toma la fecha o excusa que sea para desafiar a la autoridad, el orden y la seguridad. Este 11 de septiembre y en su víspera, tuvimos 34% menos eventos violentos a nivel nacional y 80% más detenidos que en 2025: 284 en total, entre ellos 16 extranjeros y 31 menores de edad", ha publicado Arrau en redes sociales.

Algunos de los detenidos portaban bombas molotov y material pirotécnico. "Manifestarse pacíficamente es un derecho. Quemar, levantar barricadas, destruir y atacar a Carabineros, no. Agradecemos el enorme trabajo y despliegue de Carabineros de Chile. En nuestro país, la ley se respeta y la violencia tiene consecuencias", ha añadido.

Arrau ha estacado que se cuantificaron 198 hechos violentos, aunque "no hubo civiles lesionados ni daños al transporte público". "Mi reconocimiento a Carabineros de Chile por su trabajo y compromiso. Vamos a seguir firmes, enfrentando la violencia y protegiendo la tranquilidad de las familias chilenas", ha aseverado.

Este es el primer aniversario del golpe de Estado tras la llegada del ultraderechista José Antonio Kast a la Presidencia chilena tras cuatro años de gobierno de Gabriel Boric, de izquierda.

Más de 3.200 personas murieron en la represión desatada tras el golpe de Estado de 1973 perpetrado por el jefe de las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet, contra el presidente socialista y elegido democráticamente Salvador Allende.