Detenidas en Australia tres mujeres procedentes de Siria acusadas de terrorismo y esclavitud

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Australia. - Europa Press/Contacto/Anna Arkayeva - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Australia han informado este jueves de que tres mujeres procedentes de Siria han sido detenidas a su llegada al país acusadas de haber cometido actos de terrorismo y esclavitud como parte del grupo terrorista Estado Islámico en el país de Oriente Próximo.

La Policía ha indicado que, de un total de trece australianos que han regresado, una de ellos, una mujer de 53 años cuya identidad no ha trascendido, ha sido detenida en el aeropuerto de Melbourne y será imputada por la comisión de cuatro presuntos crímenes contra la humanidad y verse implicada en el "comercio esclavista".

Además, una segunda mujer, de 31 años, también será imputada con dos cargos de este tipo --cada uno de ellos puede acarrear una pena máxima de 25 años de prisión--, según han indicado fuentes policiales a la cadena de televisión australiana ABC.

Una tercera mujer de 32 años ha sido arrestada en el aeropuerto de Sídney acusada de pertenencia a una organización terrorista y de permanecer en un área controlada por uno de estos grupos. Los cargos impuestos en su contra acarrean penas de hasta diez años de cárcel.

La ley australiana recoge como delitos graves haber viajado a la ciudad de Raqqa, bastión de Estado Islámico, entre los años 2014 y 2017 sin razón de peso --y considera en realidad que muchos de estos traslados tenían como objetivo unirse al grupo terrorista en Siria--.

La Policía llevaba años investigando a estas tres mujeres por su presunta implicación en las acciones de la organización y la posible comisión de "atrocidades" en territorio sirio. El miércoles, las autoridades confirmaron que cuatro mujeres y nueve niños que se encontraban en Siria y son parte de familias con lazos con el grupo yihadista contaban con billetes para volver al país, un proceso en el que "no han contado con ayuda gubernamental".

El ministro del Interior australiano, Tony Burke, manifestó entonces que "se trata de personas que tomaron la horrible elección de unirse a una peligrosa organización terrorista y poner a sus hijos en una situación inenarrable", antes de reiterar que cualquiera de estas adultas que "hayan cometido crímenes" tendrán que "hacer frente a todo el peso de la ley".