Detenidas dos mujeres rusas por presuntamente entrar ilegalmente en una base militar en California

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Rusia en Estados Unidos ha informado de la detención, este lunes, de dos mujeres de nacionalidad rusa por presuntamente entrar en la base militar de Camp Pendleton, en California, sin contar con una autorización para ello.

La legación diplomática ha confirmado a la agencia de noticias rusa TASS que las dos mujeres se encuentran detenidas en un centro local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que hasta el momento no ha hecho ninguna declaración al respecto, a la espera de ser repatriadas a territorio ruso.

El motivo de su arresto, ha indicado Moscú, es el ingreso sin autorización previa a la base militar de Camp Pendleton, la instalación más grande que tiene la Armada estadounidense en la costa oeste, de acuerdo a su página web, si bien también alberga espacios de entrenamiento para otras unidades del Ejército, así como para agencias federales, estatales y locales.