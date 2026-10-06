Detenidas en Grecia ocho personas, entre ellas el líder del partido ultraderechista LAOS, por fraude y evasión

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía de Grecia. - Angelos Tzortzinis/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Grecia han detenido este martes a ocho personas, entre ellas el líder del partido ultraderechista Concentración Popular Ortodoxa (LAOS), Filippos Kambouris, por encabezar supuestamente un entramado de fraude y evadir impuestos valorados en 1,5 millones de euros.

La Policía griega ha indicado que entre los detenidos en la ciudad de Ática, en el sureste del país, se encuentran, además, su mujer y varios empresarios. Así, ha señalado que el grupo creaba empresas con testaferros, dejaba de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social griega (EFKA) y posteriormente cerraba estas compañías.

Kambouris ha sido acusado de liderar una red criminal dedicada a la evasión fiscal y al fraude y, según informaciones recogidas por el diario 'Kathimerini', este entramado llevaba activo desde 2021, fecha desde la cual creaba estas empresas, que acumulaban deudas y después cerraban de forma irregular.

El político y también presentador de televisión se hizo famoso por su trabajo como periodista y presentador de programas sensacionalistas en la televisión griega. También formó parte del partido nacionalista Solución Griega antes de pasar al partido LAOS de cara a las europeas celebradas en 2024.