Detenidas al menos 18 personas en Berlín (Alemania) tras una manifestación antipolicial

La Policía de Berlín detiene a un participante de la manifestación antipolicial, a 13 de diciembre de 2025. - Europa Press/Contacto/Nikos Kanistras

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Berlín ha informado de la detención de 18 personas que participaban este sábado en una manifestación antipolicial en la capital alemana, que ha congregado a unos 1.000 participantes y que ha resultado en enfrentamientos con los agentes.

"Poco después de comenzar, poco después de las 20.00 horas (hora local), se produjeron los primeros ataques contra (nuestros) agentes. Se lanzaron petardos, otra pirotecnia y botellas. Esto (nos) obligó a detener la manifestación por primera vez, contactar con los organizadores e instar a los participantes a abstenerse de cometer actos delictivos", ha indicado el portavoz policial, Martin Halweg.

A lo largo del recorrido, los participantes han coreado consignas "ilegales" contra los cuerpos de seguridad y, al alcanzar la calle Rigaer, han comenzado a taparse la cara para evitar ser identificados, una situación que ha complicado la labor policial de detectar a los autores de los gritos.

"Hicimos anuncios recordando a los participantes para que se abstuvieran de gritar consignas prohibidas, levantar o atar pancartas y agredir a la policía", ha indicado la Policía en su cuenta de la red social X.

Ante esta situación, los agentes han tenido que parar de nuevo la marcha y, tras comunicaciones infructuosas con los organizadores, han procedido a disolver la concentración alrededor de las 22.30 horas (hora local).

"Debido a los delitos persistentes, como gritar consignas prohibidas, usar fuegos artificiales, atacar a nuestros agentes e incumplir las restricciones policiales, hemos disuelto la manifestación. Se solicita a todos los exparticipantes que abandonen el antiguo recinto", han aseverado.

Los agentes han continuado con una "fuerte" presencia en las horas posteriores a la protesta con el objetivo de evitar "nuevas multitudes". La manifestación se celebra cada año el 13 de diciembre.