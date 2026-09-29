Detenidas en Turquía seis personas por mantener presuntos lazos con Estado Islámico

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Turquía. - Tunahan Turhan/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este lunes a otras seis personas presuntamente vinculadas con la organización terrorista Estado Islámico en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo en varias provincias del país y que llegan tan solo varios días después de que casi un centenar hayan sido también arrestadas por este motivo.

El Departamento de Contraterrorismo de la Policía de la localidad de Estambul, en el oeste del país, ha acusada a todos los detenidos de violar la Ley sobre Prevención de Financiación al Terrorismo, tal y como ha recogido la agencia de noticias Anatolia.

Durante las investigaciones abiertas, los equipos de la Policía han logrado determinar que los sospechosos en cuestión, que presentaban estos lazos con Estado Islámico, también tenían vínculos con "individuos afiliados a este en zonas de conflicto". Así, habían transferido grandes sumas de dinero a numerosas personas que ya hacían frente a procesos legales abiertos en el marco de la ley turca, según las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones han llevado a la realización de una serie de operaciones de forma simultánea en las viviendas de los sospechosos, donde los agentes se han incautado de unos 13.000 dólares (11.400 euros), numerosos material digital y documentos. Todos ellos han sido trasladados a una comisaría para ser interrogados.