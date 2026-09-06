Detenidas varias personas en Irán por salir en un vídeo con la bandera de la PMOI, considerada terrorista

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han detenido este domingo a varias personas que aparecen en un vídeo como parte de un convoy de vehículos que portaba la bandera de la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI), considerada un grupo terrorista por el Gobierno, en la ciudad de Karaj, situada al oeste de la capital del país, Teherán.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, "todas las personas que aparecieron en el vídeo han sido identificadas y detenidas por las fuerzas de seguridad", sin que por ahora haya trascendido el número de arrestados.

La PMOI fue fundada en 1965 y participó activamente en la revolución que derrocó al sha Reza Pahlevi. Con un discurso islamista mezclado con una adaptación de la ideología marxista, se posicionó contra las autoridades religiosas surgidas de la Revolución Islámica de 1979.

El grupo fue perseguido a raíz de sus actividades, lo que llevó al entonces líder de la PMOI, Masud Rajavi, a alcanzar un pacto con Sadam Husein en plena guerra entre ambos países (1980-1988) para combatir del lado de Bagdad, lo que desató un recrudecimiento de la oleada represiva, incluidas ejecuciones.