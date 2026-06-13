Detenido alias 'Víctor Chala', presunto asesino del periodista colombiano Mateo Pérez Rueda

Archivo - El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las FARC alias 'Víctor Chala', presunto asesino del periodista colombiano Mateo Pérez Rueda, ha sido detenido esta pasada noche en el municipio de Briceño, en el centro-norte del país.

La detención de Jhon Edison Chala Torrejano ocurrió en torno a las 23.00 de la pasada noche del viernes tras una orden de busca y captura por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir con agravante.

En el mismo procedimiento fueron capturadas otras cinco personas, sospechosas de colaborar con Chala, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, informa Caracol Radio.

El periodista se encontraba en la vereda de El Palmichal, precisamente en el municipio de Briceño "realizando reportajes sobre los combates que se estaban prestando en la zona cuando se informó de su desaparición a principios de mayo", según informó la ONG colombiana Indepaz.