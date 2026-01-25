Detenido el capitán del presunto petrolero de la flota fantasma rusa interceptado por Francia esta semana

Archivo - Un buque de la Marina francesa en el puerto de Marsella - Europa Press/Contacto/Gerard Bottino - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades judiciales francesas han anunciado la detención del capitán del petrolero 'Grinch' interceptado esta semana y que, según el Gobierno, pertenece a la llamada "flota fantasma" de cargueros rusos que eluden las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania.

El capitán ha sido identificado por la Fiscalía de Marsella como un ciudadano indio de 58 años, que ha acabado pasando a disposición judicial este pasado sábado en torno a las 22.45. El carguero fue interceptado el 22 de enero en el mar de Alborán por medios de la Armada francesa. El petrolero procedía de la ciudad portuaria rusa de Murmansk.

"Tras el desvío del petrolero Grinch y su llegada al golfo de Fos-sur-Mer, el capitán del barco fue entregado por la Marina francesa a las autoridades judiciales", ha indicado el fiscal marsellés, Nicolas Bessone, en un comunicado recogido por la cadena BFM TV.

La Prefectura Marítima para el Mediterráneo ha confirmado en otro comunicado que el barco ya está bajo examen en la terminal petrolera del puerto de Marsella-Fos, declarada ahora mismo como "zona de exclusión náutica" para facilitar las tareas.

El petrolero 'Grinch', de 249 metros de eslora, aparece con ese nombre en la lista de buques de la flota fantasma rusa sometidos a sanciones por el Reino Unido, pero recibe la identificación de 'Carl' en la lista elaborada por la Unión Europea y Estados Unidos.