Detenido en Chipre un hombre acusado de espiar para Irán en una base de Reino Unido

Archivo - Bandera de Chipre. - Europa Press/Contacto/Kostas Pikoulas - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Metropolitana de Londres ha informado este viernes de que un ciudadano con doble nacionalidad británica-azerí ha sido detenido bajo sospecha de haber espiado para las autoridades de Irán en una base aérea de Reino Unido en la isla.

El detenido, identificado como Rashad Sultanov, de 44 años, residía en el distrito londinense de Islington y permanece ahora bajo custodia en Chipre a la espera de que se proceda con su extradición, según un comunicado de la Policía, que apunta a que estaría realizando actos de "vigilancia hostiles" y "pasando información" a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Su detención tuvo lugar el pasado 17 de julio en el marco de la primera investigación de las autoridades británicas en el extranjero bajo la Ley de Seguridad Nacional. Las pesquisas señalan que estas actividades se registraron en la base de la Real Fuerza Aérea de Akrotiri entre mayo y junio de 2025.

El sospechoso ha sido acusado de realizar "labores de vigilancia hostile en la base", considera un lugar "prohibido" y haber facilitado posteriormente la información a Teherán.

Helen Flanagan, jefa de la Policía antiterrorista de Londres, ha declarado que este caso "demuestra que se puede aplicar la Ley de Seguridad Nacional en el extranjero cuando las bases militares británicas son blanco de posibles actividades hostiles por parte de terceros".

A principios de julio, la Guardia Revolucionaria amenazó con atacar cualquier base militar británica utilizada por las fuerzas estadounidenses para lanzar ataques contra Irán.

En marzo, un ataque con un dron 'Shahed' iraní causó daños leves en las instalaciones, y, posteriormente, Londres anunció que la base no formaría parte de su acuerdo de defensa con Estados Unidos sobre el uso de este tipo de instalaciones militares.