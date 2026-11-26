Archivo - Escena tras un accidente en una carretera de Guiza, Egipto (archivo) - Sui Xiankai / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Egipto ha anunciado este jueves la detención de un hombre por el accidente de tráfico que tuvo lugar en la víspera cerca de la capital, El Cairo, que involucró a un camión cisterna y que dejó 31 muertos, 26 heridos y una treintena de vehículos calcinados.

El sospechoso conducía a una velocidad de 110 kilómetros por hora por la carretera de circunvalación que rodea El Cairo y Guiza, las dos ciudades más grandes del país, y adelantando a otros vehículos cuando su coche colisionó con la parte trasera del camión, que transportaba productos petrolíferos, provocando su desvío, e impactando con la barrera de hormigón y su posterior incendio.

Así lo asegura el Ministerio Público en un comunicado aludiendo a "interrogatorios a testigos, inspecciones del lugar del accidente, examen de sus circunstancias", así como a la propia "confesión" de los hechos por parte del detenido.

De acuerdo al último balance de las autoridades egipcias, 31 personas han muerto, incluido el conductor del camión siniestrado, 26 han resultado heridas y 27 vehículos, incluidos turismos y microbuses, fueron calcinados a causa del accidente de tráfico registrado en la noche de este miércoles en el distrito Warraq, en la gobernación de Guiza.