Detenido en Ecuador el líder de una célula de Los Lobos y otros diez miembros del grupo criminal

En el centro de la imagen, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (archivo) - MINISTRO ECUATORIANO JOHN REIMBERG EN X

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ecuador han anunciado este miércoles la detención de Johathan Obed Cepeda Reza, alias 'El Parce', líder de una célula de Los Lobos, y otros diez integrantes del grupo criminal acusados de blanquear hasta dos millones de dólares del narcotráfico y otras actividades ilegales.

El ministro del Interior, John Reimberg, ha indicado en sus redes sociales que entre los once detenidos figuran 'El Parce', descrito como "objetivo de interés penal relevante y señalado como cabecilla de la estructura" de Los Lobos que operaba en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Santa Elena, así como su hermana.

'El Parce' está acusado de dirigir las operaciones financieras del grupo, incluido el blanqueo de capitales, "que movió más de dos millones de dólares mediante transferencias y depósitos bancarios".

"La estructura se dedicaba a robo a personas, extorsión y tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización, con presencia en sectores de Quito (...), así como los cantones de Salcedo, Ambato y Salinas", ha agregado el ministro.

Su captura es fruto de un operativo llevado a cabo tras "doce meses" de investigación y en el que han participado un centenar de agentes de policía y 14 fiscales, quienes se han incautado de 60 kilos de droga, dinero en efectivo y un total de seis vehículos.

"Estas acciones son también parte de protección de Quito como lo dispuso el presidente Daniel Noboa y no permitiremos que amenacen la seguridad de los quiteños", ha subrayado Reimberg.

Los Lobos es una de las más de veinte organizaciones criminales que Noboa incluyó en enero de 2024 en un listado de grupos terroristas, como Los Choneros. Las autoridades ecuatorianas detuvieron el pasado reciente a Hermes Ponce, conocido como 'La Muerte', el considerado "brazo armado" del grupo.