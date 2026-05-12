Detenido en Francia un hombre sospechoso de planear un atentado "de inspiración yihadista"

Archivo - Imagen de archivo de una comisaria de la Policía en Francia - Rachel Bomeyer/dpa - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Francia han detenido a un hombre de nacionalidad tunecina sospechoso de planear un atentado "de inspiración yihadista" en el país, unos planes en los que figurarían como objetivos el museo del Louvre y miembros de la comunidad judía de la capital, París.

Fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) de Francia han indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que el hombre, de 27 años, fue detenido el 7 de mayo "en el marco de una investigación preliminar" iniciada un día antes por cargos de "asociación terrorista con miras a la comisión de delitos contra las personas".

Así, han resaltado que el detenido, cuya identidad no ha trascendido, "es sospechoso de tramar un proyecto de acción violenta de inspiración yihadista", antes de agregar que el hombre "consideraba la posibilidad de unirse a la organización terrorista Estado Islámico en Siria o Mozambique".

"Al término de su detención policial, el 11 de mayo de 2025, la PNAT solicitó la apertura de una investigación judicial por asociación delictiva terrorista con miras a la comisión de delitos contra las personas, así como su ingreso en prisión preventiva", han recalcado.

En este sentido, fuentes judiciales francesas han confirmado a Europa Press que el hombre ha sido ya imputado y se encuentra en detención provisional, "en línea con las peticiones formuladas por la PNAT".

Según las informaciones recogidas por los diarios 'Le Monde' y 'Le Parisien', el detenido habría trasladado a los investigadores que entre los objetivos que contemplaban estaba el citado museo, el más visitado del mundo, y miembros de la comunidad judía de París.

El diario 'Le Monde' ha resaltado que el caso deriva de un control policial en París el 28 de abril, cuando el sospechoso, nacido en Yerba y llegado a Francia en 2022 desde la isla italiana de Lampedusa, fue detenido por conducir con un carné falso.

Posteriormente, el análisis de su teléfono móvil permitió hallar vídeos con propaganda yihadista, así como fotografías de armas de fuego y armas blancas. Además, el hombre usaba como fotografía en redes sociales el perfil de un miembro de Estado Islámico responsable de ejecuciones.

El citado diario ha manifestado además, citando a fuentes conocedoras de la investigación, que el hombre hizo preguntas a ChatGPT sobre fabricación de bombas o daños causados por explosivos, si bien las autoridades francesas no se han pronunciado oficialmente sobre todos estos detalles hallados en el marco de las pesquisas.