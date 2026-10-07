Detenido en Georgia un hombre por tratar de vender uranio-238 por valor de 625.000 euros

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las fuerzas de seguridad de Georgia han detenido este miércoles a un hombre acusado de intentar vender uranio-238, el isótopo de uranio más común, a un ciudadano extranjero por un valor de unos 700.000 dólares (alrededor de 625.000 euros) y de haber manipulado ilegalmente material nuclear.
El servicio de seguridad nacional del país ha indicado en un comunicado que el ciudadano, de origen georgiano, podría hacer frente a una pena de hasta diez años de prisión. El acusado ha sido detenido cuando viajaba en un vehículo y, tras ser esposado, los agentes han hallado pequeños recipientes en su maletero.
Asimismo, también se han incautado de un detector de radiación portátil, además de un recipiente que parecía contener polvo de "color claro", tal y como han explicado, en relación con un caso que ha levantado la polémica en el país, donde la seguridad de los materiales nucleares constituyó un asunto ampliamente debatido tras la disolución de la Unión Soviética en 1991.
El uranio-238, aunque es radiactivo, por sí solo no sirve para fabricar una bomba nuclear. Durante los últimos años se han constatado incidentes graves relacionados con el tráfico ilegal de este tipo de materiales.