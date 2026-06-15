Detenido en Grecia un hombre búlgaro acusado de espionaje

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Grecia. - -/Eurokinissi via ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han detenido a un hombre de origen búlgaro en la ciudad de Salónica, en el norte del país, acusado de realizar actividades de espionaje para terceros después de desplegar un dron sin contar con autorización para ello.

Las fuerzas de seguridad, que lo han puesto bajo custodia, han indicado que el hombre, de 35 años, contaría además con imágenes "sensibles", según informaciones del diario 'Kathimerini'.

La Policía comenzó a investigar el caso después de que un residente informara de la presencia del vehículo aéreo no tripulado. Poco después, los agentes localizaron al sospechoso, que carecía de la licencia y autorización pertinentes.

Tras una serie de registros, la Policía halló un dron en su vehículo con imágenes de instalaciones militares situadas en Kalamariá, cerca de Salónica. Las fuerzas de seguridad siguen adelante con las investigaciones.