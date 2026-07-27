Detenido un hombre por apuñalar a tres mujeres en el noroeste de París

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Gendarmería. - Europa Press/Contacto/Gao Jing - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha informado este lunes de que un hombre ha sido detenido acusado de apuñalar a tres mujeres en un ataque que ha tenido lugar esta mañana en una calle del noroeste de París, la capital francesa.

Nuñez, que ha indicado que el hombre había atacado a las presentes --de 19, 24 y 36 años-- con dos cuchillos de cocinero, ha señalado que el principal sospechoso ha sido detenido rápidamente por un policía que se encontraba en la zona pero que estaba fuera de servicio en ese momento.

El incidente ha tenido lugar sobre las 11.30 horas (hora local) cerca de la puerta de Clichy, en el noroeste de la ciudad, donde se ha establecido un gran cordón policial, según informaciones del diario 'Le Figaro'.

Dos de las víctimas, que han sufrido heridas en la parte baja de la espalda y el abdomen, se encuentran en estado crítico, mientras que la tercera herida se encuentra de momento estable. "Han sido tratadas por los servicios de emergencias y trasladadas al hospital más cercano", ha indicado la Policía de París.