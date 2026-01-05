Detenido un hombre sospechoso de causar daños materiales en una vivienda de JD Vance en Cincinnati

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante un discurso en Phoenix en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Laura Brett

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos han detenido este lunes a un hombre sospechoso de causar desperfectos en la vivienda en Cincinnati del vicepresidente del país norteamericano, JD Vance, quien no se encontraba en ese momento en el inmueble.

"El Departamento de Policía de Cincinnati ha puesto bajo custodia a un adulto después de que fuera detenido por personal del Servicio Secreto de Estados Unidos por daños a la propiedad, incluida la rotura de ventanas, en el exterior de una residencia personal asociada con el vicepresidente", han dicho fuentes del Servicio Secreto en declaraciones concedidas a Europa Press.

Así, han detallado que "poco después de la medianoche, el hombre fue detenido físicamente por agentes del Servicio Secreto destinados a la vivienda del vicepresidente", antes de recalcar que "la residencia no estaba habitada en el momento del incidente, ya que el vicepresidente y su familia no estaban en Ohio".

"El Servicio Secreto de Estados Unidos se está coordinando con el Departamento de Policía de Cincinnati y la Fiscalía de Estados Unidos mientras se revisan las decisiones sobre la imputación (del sospechoso)", han zanjado, sin que por ahora haya trascendido la identidad del sospechoso.