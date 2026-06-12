Detenido en Israel un hombre acusado de planear ataques contra la comunidad LGTBIQ durante el Orgullo

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MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este viernes a un hombre acusado de planear ataques contra la comunidad LGTBIQ durante los eventos del Orgullo previsto para este mes de junio.

La detención tiene lugar a medida que miles de personas viajan hasta la ciudad de Tel Aviv para asistir al famoso desfile anual del Orgullo que se celebra en la citada localidad a pesar de la creciente tensión en la región a raíz de las ofensivas desatadas contra Gaza, Irán y Líbano.

La Policía israelí ha indicado que el detenido es un residente de la ciudad de Haifa de 37 años y que, según las investigaciones, tendría intención de "causar daños a los participantes en el mes del Orgullo en todo el país", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Las alertas saltaron después de que el presunto sospechoso publicara un mensaje en redes sociales en el que hablaba de "aniquilar" a los presentes: "Parece que ha llegado el momento de acabar con ellos de nuevo. Son gente enferma, desagradable".

Las fuerzas de seguridad han solicitado al tribunal de Haifa prorrogue su detención para poder ponerlo bajo custodia mientras avanzan las pesquisas.