Detenido un joven de 18 años que corría armado hacia el Capitolio

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía del Capitolio de Estados Unidos ha detenido en la tarde de este martes a un hombre, un joven de 18 años, que corría hacia la sede del Congreso, en Washington D.C., con una escopeta cargada así como otro tipo de armas.

Así lo ha anunciado el cuerpo en un comunicado tras arrestar a un varón, identificado como Carter Camacho, procedente de Smyrna, en el estado de Georgia, por "actividades ilegales, portar un rifle sin licencia, arma de fuego no registrada y municiones no registradas".

El sospechoso ha sido detenido poco después del mediodía (hora local), mientras corría hacia el Capitolio con el arma cargada, así como con "múltiples rondas" de municiones y un chaleco "estilo táctico". Además, el joven tenía una camioneta aparcada frente al Jardín Botánico, en la avenida Maryland, en la que los agentes hallaron "una máscara de gas y un casco".

La Policía del Capitolio ha celebrado que "gracias a la rápida actuación de los agentes, nadie ha resultado herido" y en este sentido, el jefe del organismo, Michael Sullivan, ha recordado que "el verano pasado, realizamos un ejercicio de amenaza activa en la fachada oeste del Capitolio, en el mismo lugar donde los oficiales han detenido al sospechoso". "Estos ejercicios, ahora rutinarios, se planifican mensualmente y en diferentes áreas del complejo del Capitolio para mantener a nuestros oficiales preparados ante posibles amenazas como esta", ha explicado.