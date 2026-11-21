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MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fuerzas militares mexicanas han detenido este viernes a Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', líder del Cártel de Guasave o Los Mazatlecos, uno de los diez criminales más buscados del FBI estadounidense, en la localidad de Guasave, en el estado mexicano de Sinaloa.

En el operativo han participado fuerzas federales mexicanas "de élite" desplegadas por tierra y aire, que han contado con colaboración de Estados Unidos para entrar en el domicilio donde fue detenido Meza Flores.

Miembros del Cártel de Guasave han respondido con una fuerte reacción violenta para primero intentar frustrar el arresto y posteriormente evitar el traslado del cabecilla. La intensidad de la respuesta ha provocado escenas de pánico entre los espectadores de un partido de béisbol en el cercano estadio Kuroda Park.

"Se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades", ha publicado la secretaría de Seguridad de Sinaloa en redes sociales.

Un vecino ha relatado en declaraciones a la cadena estadounidense CNN que individuos armados han tomado varios hospitales y que se han incendiado negocios como ultramarinos o gasolineras.

'El Chapo Isidro' es el líder de la organización Meza-Flores, cuyo principal centro de operaciones se localiza en el municipio de Guasave, donde en las últimas horas grupos de sicarios han llevado a cabo bloqueos de carreteras y quema de camiones de carga en respuesta a la detención en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Meza Flores tiene orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.

Fuentes del Gabinete de Seguridad mexicano citadas por medios del país norteamericano han explicado que el objetivo es reducir los índices de violencia en la región de Sinaloa y capturar a los principales generadores de violencia.

Meza Flores ha sido incluido por el Gobierno de Estados Unidos como uno de los diez más importantes objetivos de captura con una recompensa de cinco millones de dólares, ya que antes de convertirse en líder de una organización criminal, trabajó con los hermanos Beltrán Leyva, y tras la caída de ese grupo, conformo su propia organización, con la cual competía contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Actualmente, formaría parte del Cártel de Sinaloa, concretamente dentro de la facción que dirige Ismael Zambada, alias 'El Mayito Flaco'.

Se vincula a Meza Flores con tráfico de metanfetaminas, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, con presencia en los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Nayarit. Además, Meza Flores mantiene el control de la zona norte de Sinaloa, con diversas rutas para el tráfico de drogas a Estados Unidos.