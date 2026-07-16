Detenido un militar prófugo condenado por el asesinato del expresidente de Bangladesh Ziaur Rahman

Archivo - Banderas de Bangladesh - Europa Press/Contacto/Sazzad Hossain - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Bangladesh ha detenido este jueves a Mohamed Mozafar Hosain, un militar retirado, condenado y prófugo de la Justicia implicado en el asesinato en 1981 del expresidente Ziaur Rahman, padre del actual primer ministro Tarique Rahman.

El comisionado adjunto de la Policía Metropolitana de Dhaka y jefe de la División de Detectives, Md Shafiqul Islam, ha confirmado la detención del hombre este jueves, que ha permanecido prófugo durante más de 45 años. Las investigaciones apuntan a que Mozafar permaneció escondido en India bajo una identidad falsa.

Rahman, que transmitió por radio la histórica declaración de independencia de Bangladesh frente a Pakistán cuando era oficial del Ejército, accedió al poder en 1977 tras una serie de golpes de Estado que sacudieron el país dos años antes.

Un grupo de militares asesinó en agosto de 1975 al primer presidente de Bangladesh, Sheij Mujibur Rahman, e instaló una junta golpista, liderada por Jondaker Mostaq, que posteriormente nombró a Ziaur Rahman como jefe del Estado Mayor del Ejército.

Poco después, el general Jaled Mosharraf lideró un contragolpe para tomar el control, destituyó a Mostaq y colocó a Ziaur Rahman bajo arresto domiciliario, si bien una revuelta posterior liberó al expresidente y le otorgó el liderazgo 'de facto' del país.

Ziaur Rahman, fundador del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y que combatió en la guerra indo-pakistaní de 1965, fue asesinado durante una visita oficial a Chittagong, en el sur del país, el 30 de mayo de 1981 durante un fallido golpe militar liderado por el general mayor Manzur Ahmed.

Un tribunal militar juzgó al menos a 18 militares por el asesinato, doce de los cuales fueron ejecutados, mientras que una veintena fueron destituidos del Ejército.