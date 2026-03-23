Detenido en Moscú un hombre acusado de provocar un incendio que deja ya cuatro muertos

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Rusia. - Europa Press/Contacto/Polina Yastrebtseva

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este lunes de que se ha procedido a la detención de un hombre acusado de provocar un incendio en una vivienda del centro de Moscú, la capital rusa, que ha dejado de momento al menos cuatro muertos.

El Comité de Investigación de Rusia ha indicado que ya se ha abierto una investigación al respecto para determinar la causa del fuego, si bien todo apunta a que el responsable sería un vecino del inmueble, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

"De momento, las investigaciones continúan", ha aclarado, al tiempo que apunta a que el hombre podría ser imputado por "negligencia" y "homicidio" contra dos o más personas a medida que caso avanza por la vía penal.

La vivienda se encuentra en la calle Nikolo Tamskaya de Moscú y el incendio ya ha sido extinguido. Informaciones preliminares apuntaban a otros cinco heridos, si bien este extremo no ha sido confirmado de momento. Fuentes cercanas al asunto han indicado que el fuego se habría provocado en la zona de la escalera de la segunda planta --de un edificio de un total de nueve--.