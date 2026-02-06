Detenido un "participante clave" del asalto al Consulado de EEUU en Bengasi (Libia) en 2012

Archivo - Imagen de archivo del conflicto en Libia en 2012. - Europa Press/Contacto/Muhammad Elshiky - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de EEUU ha anunciado este viernes la detención de un presunto "participante clave" del asalto a su consulado en Bengasi, en el este de Libia, en 2012 que costó la vida a cuatro estadounidenses, entre ellos el embajador Christopher Stevens.

El detenido ha sido identificado como Zubair al Bakush, que ha llegado bajo custodia esta madrugada a la base aérea de Andrews, a la espera de conocer más detalles sobre el lugar y el momento de su detención.

Al Bakush, ha anunciado la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, será sometido ahora a un proceso judicial en suelo estadounidense.

En la noche de los ataques, el 11 de septiembre de 2012, hombres armados irrumpieron en el complejo diplomático y lo incendiaron, matando a Stevens y a Sean Smith, un empleado del Departamento de Estado.

Horas después, los milicianos atacaron una base cercana de la CIA con proyectiles de mortero y armas ligeras, provocando la muerte de los contratistas de seguridad Tyrone Woods y Glen Doherty.

Un sospechoso de coordinar el asalto, Ahmed Abú Jatalá, fue condenado en 2018 a 22 años de cárcel en Estados Unidos. El jurado declaró a Abú Jatalá culpable de cuatro de los 28 cargos que pesaban contra él pero le absolvió de los más graves, relacionados con la muerte de cuatro estadounidenses, entre ellos el embajador.

El sospechoso fue declarado culpable de dar apoyo material a terroristas, destruir propiedad, portar un arma y poner en peligro vidas de miembros de la misión estadounidense. Sin embargo, fue absuelto de otros catorce cargos, después de que la Fiscalía reconociera que no hay pruebas de que realizara disparos o incendiara los edificios