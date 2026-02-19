Detenido un periodista turco por "insultar" a Erdogan y difundir "información falsa"

Una bandera turca en Estambul - Europa Press/Contacto/Maria Semyonova

La Fiscalía General de Turquía ha anunciado este jueves la detención del periodista turco Alican Uludag, que trabaja para la cadena alemana Deutsche Welle, por "insultar" al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan y difundir "información falsa".

Uludag, que ha sido detenido este jueves en su domicilio en la capital, Ankara, comparecerá ante los tribunales este viernes. Las autoridades turcas también han abierto una investigación en su contra, ha informado la cadena alemana.

Su detención se produce después de que el corresponsal, que entonces trabajaba en el programa de televisión Now Haber, reveló que las autoridades ordenaron liberar en diciembre de 2024 a seis condenados por el atentado registrado el 28 de junio de 2016 en el aeropuerto Atatürk de Estambul, que se cobró la vida de 45 personas.

Esto se produjo tras un fallo del Tribunal Supremo que determinaba que las sentencias emitidas en 2018 --46 cadenas perpetuas agravadas y 2.604 años de prisión-- por un tribunal inferior por "violar el orden constitucional" y "asesinato premeditado", eran "excesivas".

El máximo tribunal alemán, según el corresponsal, anuló las sentencias y determinó que tres de los acusados debían ser castigados por pertenencia a una organización terrorista, uno por financiación de una organización terrorista y otro por complicidad en el atentado.

El Centro de Lucha contra la Desinformación de la Presidencia aseguró entonces en redes sociales que "los seis acusados que fueron liberados llevaban ocho años detenidos y no eran los autores del atentado". "Su liberación se ordenó porque el tiempo que ya han pasado detenidos podría cubrir las condenas que recibirían por los delitos que se les imputan", indicó.

La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) en turco ha indicado en redes sociales que su detención demuestra que "Turquía se enfrenta a un futuro difícil". "Uludag ha sido detenido porque sus críticas e investigaciones incomodan", ha expresado.

