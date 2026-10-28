Detenido en Polonia otro de los sospechosos del supuesto sabotaje ruso a una fábrica de armas en Rumanía

Archivo - Marcin Kierwinski, primer ministro de Polonia. - Antoni Dec / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han informado este miércoles de la detención en Varsovia de un ciudadano ucraniano sospechoso de haber participado en un sabotaje contra una fábrica de armamento en la ciudad rumana de Brasov a mediados de septiembre, ideado supuestamente por los servicios rusos de Inteligencia.

El ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwinski, ha detallado que el ciudadano ucraniano es sospechoso de haber participado en el incendio de estas instalaciones el pasado 14 de septiembre. Unos hechos por los que el embajador ruso fue convocado en la víspera por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía.

El incendio se produjo en las instalaciones que la empresa de defensa rumana Carfil, tiene en Brasov, ciudad ubicada en la región histórica de Transilvania, desde las cuales se dedica principalmente a la fabricación de drones.

El Gobierno rumano ha acusado a Rusia de estar detrás de estos hechos, por los que ya se detuvo en Alemania a otros dos sospechosos de nacionalidad bielorrusa. El presidente Nicusor Dan ha denunciado que "durante años" Moscú ha intentando debilitar a las democracias europeas con este tipo de ataques de guerra híbrida.

"Todo esto no son incidentes aislados, sin conexión entre sí, sino que forman parte de una campaña premeditada y coordinada", manifestó Dan, quien advirtió de que Rusia se sirve de las redes sociales para captar y manipular a quienes luego terminan cometiendo este tipo de acciones ilegales.