Detenido un primo de Al Assad y otras trece personas acusadas de crímenes durante la guerra civil siria

Archivo - Vista aérea del barrio Al Tadamon, en Damasco, Siria - Sally Hayden / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este martes la detención del coronel Yayha al Assad, primo del derrocado presidente Bashar al Assad, y otras trece personas acusadas de crímenes y abusos contra civiles, al menos durante la guerra civil siria.

El portavoz del Ministerio del Interior sirio, Nuredín al Baba, ha confirmado en rueda de prensa la detención de 14 personas por parte de las Fuerzas de Seguridad Interna, incluidos altos mandos militares y de inteligencia, expilotos de la fuerza aérea y otros sospechosos de participar en masacres y ataques contra civiles.

Entre los detenidos figura Yayha al Assad, que ostentaba el rango de coronel en la Sección 105, una unidad del aparato de seguridad del extinto régimen; y el general de división Mohamed Deeb Afuf, comandante de la 24ª División y director de la Administración de Defensa Aérea.

Asimismo, fruto de este operativo llevado a cabo en Homs, las autoridades han detenido a Kamel Muhamad Sharif, implicado en la masacre de unos 500 civiles --según las nuevas autoridades sirias, si bien Human Rights Watch ha registrado al menos 288 personas ejecutadas-- cometida por las fuerzas de Al Assad en el barrio de Al Tadamon, al sur de Damasco, en 2013.

El barrio fue objeto de disputa entre las autoridades de Al Assad y los rebeldes, que llegaron a controlar la zona entre 2012 y 2018. En este periodo se registraron intensos enfrentamientos entre ambos bandos de la guerra civil siria, incluida la mencionada masacre, que no salió a la luz pública hasta 2022. Su autor principal, el exoficial de inteligencia militar Amjad Yusef --también denominado 'el carnicero de Al Tadamon'-- fue detenido el pasado abril a las afueras de Hama.