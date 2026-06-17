Detenido en Rusia un empresario ruso al que la Fiscalía española pide cinco años por liderar la mafia 'Tambovskaya'

Archivo - Bandera de Rusia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha detenido al empresario Ilia Traber, al que la Fiscalía Anticorrupción española pide una pena de cinco años de cárcel por formar parte presuntamente de la mafia 'Tambovskaya', en relación con un caso de asesinato.

"Traber ha sido detenido bajo sospecha de estar implicado en un asesinato en años anteriores. Se ha realizado un registro en su domicilio", han señalado fuentes policiales a la agencia de noticias rusa Interfax, que precisa que el hombre, de 75 años, será trasladado desde San Petersburgo hasta Moscú.

El Comité de Investigación ruso abrió una investigación en octubre de 2024 sobre el asesinato de Alexander Petrov, diputado del distrito de Viborg, en la región de Leningrado, que murió tras resultar herido por disparos de un rifle el 24 de octubre de 2020 en su casa de campo en la aldea de Velikoe.

El político local era copropietario del astillero de Viborg y de la compañía de combustible de la localidad, si bien se retiró como accionista en 2012. También era el padre del primer piloto ruso de Fórmula 1, Vitali Petrov, y poseía participaciones en más de dos docenas de empresas en sectores como la construcción, la infraestructura portuaria o los bienes raíces.

Según dos fuentes cercanas a la investigación citadas por el canal de televisión ruso RBC, los investigadores creen que Traber --uno de los empresarios más importantes de San Petersburgo en la década de 1990, considerado un monopolista en el comercio de antigüedades-- está implicado en la organización del asesinato de Alexander Petrov.

Diversos medios de comunicación rusos de tendencia opositora han informado sobre la cercanía del detenido con el actual presidente ruso, Vladimir Putin, con quien coincidió en la década de 1990 y, supuestamente, asistió a varias de sus fiestas de cumpleaños.

BUSCADO POR ESPAÑA

La Fiscalía Anticorrupción española solicitó en abril de 2025 una pena de cinco años de cárcel y una multa de 4,6 millones de euros para Traber, conocido como 'El Anticuario' por pertenecer a una de familias criminales rusas más relevantes --la 'Tambovskaya'-- afincada en España.

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal explica que Traber está vinculado a la organización criminal 'Tambovskaya' porque era socio en la compañía Petróleos de San Petersburgo (PTK) junto a otros líderes como Vladimir Kumarin y Nikolai Gavrilenkov, con quienes poseía el monopolio del petróleo en San Petersburgo.

En concreto, el escrito resalta que "realizó una actividad tendente a que el rendimiento económico generado por las actividades criminales de su organización fuera canalizado en España para aflorarlo en ella ocultando en todo momento su origen y procedencia".

En este sentido, explica que, si bien no abrió cuentas bancarias en España "para evitar la detección de entradas de fondos y su origen", usó de forma masiva los pagos en efectivo en los ocho años (2000-2007) que permaneció en territorio español y llegó a adquirir bienes y abonó servicios por un total de 2,3 millones de euros.

Así, detalla que compró un chalé de 620 metros cuadrados en Mallorca por 1,6 millones de euros, un Jeep --26.000 euros--, un Volkswagen Golf --14.900 euros-- y un Mercedes --27.900 euros--. Añade que "una vez adquiridos estos bienes en España, más tarde, pudo proceder a su venta para, de este modo, integrar esos fondos, de origen ilícito, al tráfico mercantil legal justificándolos como resultado de enajenaciones patrimoniales".