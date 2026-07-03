Detenido en Siria un antiguo alto cargo del Ejército acusado de enviar a jóvenes a la prisión de Sednaya

Archivo - En la prisión de Sednaya se puede ver una jaula metálica utilizada para trasladar a los presos recién llegados - Europa Press/Contacto/Ashley Chan - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de transición sirio ha anunciado este viernes la detención de un alto cargo del aparato militar durante el mandato de Bashar al Assad en Qamishli, en el noreste del país, acusado de perpetrar abusos "sistemáticos" contra civiles, incluido el envío de personas a la cárcel de Sednaya, conocida como uno de los centros de detención más brutales del mundo durante la administración anterior.

El Ministerio del Interior ha confirmado al arresto del el exgeneral de división Alí Salé Dhiab, a quien describe como "un destacado oficial del aparato militar y de seguridad del antiguo régimen" despuesto a finales de 2024, en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA.

Así, de acuerdo a las informaciones de las fuerzas de seguridad sirias, Dhiab llegó a desempeñarse como jefe de Seguridad Militar en Qamishli, cerca de la frontera con Turquía, durante una década, entre 2008 y 2018, años en los que habría cometido "violaciones y delitos sistemáticos".

En particular, Dhiab está acusado de la "persecución y detención de un gran número de jóvenes" en la citada localidad así como en Hasaka, también en el noreste de Siria, y de su traslado a la conocida como Sucursal Palestina --o Sucursal 235-- una prisión construida en 1969 al sur de Damasco donde se encerraba y cometía abusos a opositores-- y la cárcel de Sednaya.

Esta última, situada al norte de la capital siria, es conocida como uno de los centros de detención más brutales del mundo. Inaugurada en 1987 y ligada a la administración de la familia Al Assad, durante el período comprendido entre 2011 y 2015, el régimen llegó a practicar hasta 50 ahorcamientos a la semana entre sus muros, según reportó Amnistía Internacional.