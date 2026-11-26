Un militar del Ejército ruso en la provincia de Lugansk - Река Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han detenido este jueves a un subcomandante de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, el general Yuri Grejov, por orden de un tribunal militar mientras se le investiga por un presunto delito de soborno.

El hombre, de 64 años, ha sido detenido y puesto en prisión preventiva, de acuerdo a un fallo del Tribunal Militar de Guarnición 235 --una corte federal de primera instancia situada en la capital del país, Moscú-- recogido en su página web, sin brindar más detalles.

De acuerdo a las informaciones del diario ruso 'Kommersant', que cita fuentes judiciales, Grejov, que ha servido en las Fuerzas Armadas rusas durante casi cinco décadas, está acusado de haber aceptado presuntamente sobornos a gran escala, una investigación que lleva a cabo la Dirección General de Investigación Militar (GVSU) rusa.

El subcomandante, que se encargaba de garantizar el equipamiento de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, se enfrenta a una pena de entre ocho y quince años de cárcel en un centro de máxima seguridad o una multa de hasta 500 millones de rublos (5,5 millones de euros), informa este diario.

En los últimos años, la Justicia de Rusia ha procesado a generales de alto rango, algunos de ellos acusados de enriquecerse con la guerra en Ucrania iniciada hace ya más de cuatro años.

Tras la destitución del ministro de Defensa Sergéi Shoigú, el presidente ruso, Vladimir Putin, nombró en mayo de 2024 al experto financiero Andréi Beloúsov como su sucesor, con el objetivo depurar el estamento militar de generales corruptos.