Detenido en Sudáfrica un hijo del expresidente de Zimbabue Mugabe tras un tiroteo en su residencia

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Sudáfrica han arrestado este jueves por intento de asesinato a Bellarmine Chatunga Mugabe, uno de los hijos del fallecido expresidente de Zimbabue Robert Mugabe, tras un tiroteo en su residencia en Johannesburgo que dejó herido a un empleado de 23 años, quien ha tenido que ser hospitalizado.

"Dos hombres, de 28 y 33 años, han sido detenidos para ser interrogados; incluido Mugabe, quien ha sido arrestado formalmente en relación con el incidente", ha informado el portavoz de la Policía de la provincia de Gauteng, el coronel Dimakatso Nevhuhulwi, cuyas declaraciones ha recogido el diario sudafricano 'Mail & Guardian'.

El incidente, ocurrido en el exclusivo barrio de Hyde Parl, habría ocurrido tras un desacuerdo con el empleado, un jardinero que trabaja en la propiedad, que ha recibido un disparo y ha tenido que ser trasladado al hospital, según el propio portavoz policial. Mientras tanto, el cuerpo ha desplegado operativos de la unidad canina, detectives y equipos forenses en la escena del crimen para recopilar pruebas.

Si bien en el momento de las declaraciones de Nevhuhulwi la Policía aún no había presentado cargos, la cadena SABC ha informado unas horas más tarde de que los dos detenidos, incluido Mugabe, han sido acusados de intento de asesinato.

Asimismo, este medio también ha recogido que, al hilo de los arrestos, las autoridades han movilizado a múltiples agentes a la residencia, vinculada a la familia del exmandatario zimbabuense. En las inmediaciones del domicilio han estado operando buzos de la Policía a fin de colaborar en la búsqueda del arma que habría sido empleada en el tiroteo, cuya víctima permanece hospitalizada en estado crítico.