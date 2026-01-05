Detenido en Teherán un "agente afiliado" al Mossad que supuestamente participaba en las protestas en Irán

Archivo - Bandera de Irán - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han anunciado la detención de un "agente afiliado" al servicio de Inteligencia de Israel que supuestamente estaba participando en las protestas que se han extendido por varias ciudades de Irán en los últimos días por la crisis económica en el país centroasiático, que se habrían saldado con al menos 15 muertos, según varias organizaciones no gubernamentales.

El detenido ha explicado durante su confesión el método de reclutamiento y comunicación con el Mossad, que incluía contactos a través de redes sociales como Instagram o Telegram, mientras que continúan las investigaciones sobre la red creada por esta persona, ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.

"Al principio nos decían que fuéramos a las casas de la gente, y luego rápidamente nos ordenaban que fuéramos al mercado. Los misiones cambiaron gradualmente y todo se basaba en recibir dinero", ha dicho, según el citado medio de comunicación.

Durante la jornada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha manifestado que en Israel se "identifican con la lucha del pueblo iraní" y "sus aspiraciones de libertad y justicia", manifestando que Teherán podría haber llegado a "un momento decisivo, en el que el pueblo iraní tome las riendas de su futuro".

Las autoridades de Irán han detenido --y ejecutado-- a varias personas acusadas de mantener lazos con el Mossad o trabajar para los servicios de Inteligencia de Israel durante los últimos meses, ajusticiamientos acelerados tras el conflicto desatado en junio por la ofensiva militar lanzada por Israel contra el país centroasiático.