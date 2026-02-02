Detenidos en Alemania cinco hombres acusados de exportar productos para la industria rusa

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Alemania. - Sebastian Kahnert/dpa - Archivo

KARLSRUHE (ALEMANIA), 2 (DPA/EP)

Las fuerzas de seguridad de Alemania han detenido este lunes en la ciudad de Lubeca, en el norte del país, a cinco hombres presuntamente vinculados a una red de exportación de productos para la industria rusa en un intento de sortear las sanciones europeas impuestas contra Moscú por la invasión de Ucrania, que comenzó hace casi cuatro años.

La Fiscalía acusa a los detenidos de haber adquirido mercancías a través de una empresa ficticia y de haberlas enviado a Rusia, en un intento por evadir las sanciones de la Unión Europea. El caso ha llevado a los fiscales a ordenar, además, registros en varios puntos del país a medida que avanzan las investigaciones.

Los detenidos han sido acusados de forman parte de una supuesta organización criminal y de haber infringido la Ley de Comercio Exterior. El principal acusado ha sido identificado como un ciudadano germano-ruso que supuestamente sería el único socio y director general de una empresa en Lubeca. Esta empresa habría sido utilizada por la citada red para la adquisición y exportación de los bienes.

Para encubrir las entregas de mercancías, al menos otra empresa ficticia habrían participado en las transacciones, según ha explicado la Fiscalía, que ha apuntado directamente a "organismos estatales rusos".

En total, se habría suministrado material a 24 empresas rusas de armamento incluidas en la lista, lo que supone unas 16.000 entregas por un valor total de 30 millones de euros. Los sospechosos tienen previsto comparecer este martes ante un juez de instrucción de Karlsruhe.

Las restricciones a la exportación son un componente fundamental de las sanciones con las que la UE busca responder a la invasión de Rusia, y estas establecen que las empresas europeas no pueden vender determinados productos a Moscú, lo que afecta a todos los productos que puedan utilizarse tanto para fines civiles como militares, como los motores y el software para drones o los componentes electrónicos y ópticos.