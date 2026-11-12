Detenidos cuatro supuestos agentes de Ucrania acusados de planear ataques contra instalaciones estratégicas en Rusia

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha detenido a cuatro personas --tres rusos y un extranjero-- sospechosas de colaborar con los servicios de Inteligencia de Ucrania para obtener información sobre instalaciones militares, energéticas y de defensa en varios puntos del país con vistas a preparar sabotajes y ataques contra ellas.

Las operaciones, desarrolladas en Maikop (Adigueya), Omsk y Donetsk --parcialmente ocupada en el marco de la invasión rusa de Ucrania--, ha permitido desarticular las actividades de los sospechosos, que también habrían difundido contenidos en Internet para incitar a la comisión de delitos de carácter terrorista, según ha informado el FSB a través de un comunicado.

Los investigadores ha apuntado que los detenidos recibían instrucciones de sus contactos ucranianos a través de la plataforma de mensajería Telegram y que, a cambio de su colaboración, se les había ofrecido "una cuantiosa recompensa en efectivo y su reubicación en la Unión Europea".

Las grabaciones obtenidas por el organismo ruso muestran a los arrestados reconociendo su participación en las referidas actividades, según el FSB. En las imágenes, descritas por el mismo medio, uno de ellos explica que había aceptado fotografiar hasta cinco instalaciones siguiendo una serie de coordenadas que sus contactos le habían facilitado. Asimismo, ha relatado que, posteriormente, le propusieron incendiar una locomotora de vapor, si bien ha asegurado que se negó a hacerlo.

Por su parte, el sospechoso arrestado en Omsk habría reconocido que recibió instrucciones para localizar infraestructuras estratégicas relacionadas con el suministro de energía y combustible. Para ello, fotografió las instalaciones y sus inmediaciones; imágenes que más tarde remitiría a sus superiores junto con sus correspondientes coordenadas y referencias cartográficas.

El cuarto detenido, localizado en la República Popular de Donetsk (RPD), habría admitido que había contactado con los servicios de Inteligencia ucranianos para obtener ingresos adicionales.

Según su declaración, recibió el encargo de hacer estallar un vehículo militar y obtuvo indicaciones sobre cómo conseguir explosivos plásticos y una granada de mano para fabricar un artefacto. Sin embargo, no llegó a ejecutar el ataque al ser arrestado por el FSB. Los agentes le intervinieron un explosivo de fabricación casera preparado para su uso y una granada.

PRISIÓN PREVENTIVA Y POSIBILIDAD DE CADENA PERPETUA

Las autoridades investigadoras han abierto procedimientos contra los cuatro sospechosos por delitos que incluyen conspiración para cometer atentados terroristas, cooperación con un adversario contra la seguridad nacional, alta traición, preparación de actos de sabotaje, tenencia ilegal de explosivos e incitación al terrorismo.

Todos ellos permanecen en prisión preventiva. El FSB ha advertido de que, si son declarados culpables, podrían recibir condenas de larga duración, incluida la cadena perpetua.