Detenidos dos ciudadanos británicos en Francia sospechosos de pertenecer a una organización ultraderechista

MADRID 26 Ene.

Las autoridades francesas han anunciado este lunes el arresto de dos ciudadanos británicos sospechosos de pertenecer a una organización ultraderechista señalada por promover actos de violencia o incitación al odio contra la comunidad migrante en Francia.

"Estos individuos fueron arrestados durante un control de identidad mientras publicaban un vídeo en redes sociales que presuntamente contenía comentarios discriminatorios y sugería su posible participación en la organización. Fueron puestos bajo custodia de inmediato", ha señalado la prefectura del Paso de Calais en un comunicado remitido a Europa Press.

Los detenidos, sospechosos de pertenecer presuntamente a la organización británica 'Raise the Colours', fueron detenidos la noche del domingo por incitación al odio y participación en un grupo con el fin de llevar a cabo actos violentos.

El prefecto del Paso de Calais, François-Xavier Lauch, ha anunciado que tomará todas las "medidas administrativas" a su alcance, incluyendo "una orden de salida del territorio francés (OQTF) por amenaza al orden público".

Las prefecturas del Norte y el Paso de Calais han emitido prohibiciones para impedir concentraciones en contra de la migración en los alrededores de Calais. Las autoridades francesas prohibieron recientemente la entrada al país a diez militantes ultraderechistas para "garantizar el orden público y prevenir actos de violencia o incitación al odio y la discriminación".

La organización ultraderechista, que lleva el nombre de 'Raise de Colours' en alusión a la bandera británica, suele promover manifestaciones y acciones violentas en contra de embarcaciones utilizadas por los migrantes para cruzar el Canal de la Mancha.

El grupo fue cofundado por Ryan Bridge y Elliott Stanley, dos empresarios de Birmingham y el norte de Worcestershire, Inglaterra. En noviembre, Bridge se grabó en redes sociales mientras confrontaba a migrantes que dormían en tiendas de campaña en las calles de la capital francesa, París.

El movimiento ultraderechista es partidario de la teoría de la conspiración conocida como 'el gran reemplazo', que afirma que las élites políticas de los países occidentales utilizan la inmigración para reducir a la población blanca.