Detenidos dos hombres acusados de intentar sabotear varios buques de la Armada de Alemania en Hamburgo

HAMBURGO (ALEMANIA), 3 (DPA/EP)

La Fiscalía de Alemania ha informado este martes de que dos hombres han sido detenidos por intentar sabotear presuntamente varios buques de la Armada alemana que se encontraban atracados en el puerto de la localidad de Hamburgo, en el norte del país, en unos hechos que tuvieron lugar en 2025.

Los dos hombres han sido identificados como un rumano de 37 años y un griego de 54, y han sido arrestados en suelo alemán y griego, respectivamente. Según estas informaciones, también se han llevado a cabo registrados contra los domicilios de ambos en la ciudad de Hamburgo, pero también en Rumanía y Grecia.

Estas operaciones han salido adelante con la ayuda de Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, con sede en La Haya, de la Oficina Regional de Investigación Criminal de Hamburgo y de las autoridades policiales y judiciales griegas y rumanas.

La Fiscalía alemana sostiene que ambos son sospechosos de perpetrar actos de sabotaje contra varias corbetas a lo largo del año pasado mientras trabajaban en el puerto de Hamburgo. Los barcos afectados se encontraban en un astillero y estaban destinados a la Marina.

Así, los fiscales han explicado que ambos habrían introducido más de 20 kilogramos de gravilla en el bloque del motor de uno de los barcos. Además, habrían perforado las tuberías de agua potable y habrían retirado las tapas de los depósitos de combustible y desactivado los interruptores de seguridad de la electrónica de la embarcación.

Si los actos de sabotaje no hubieran sido descubiertos, habrían causado daños considerables a los barcos o, en cualquier caso, habrían retrasado su salida, lo que podría haber puesto en peligro la seguridad de Alemania y la eficacia de sus tropas, tal y como ha recalcado la Fiscalía.

No obstante, la investigación sigue su curso a la espera de que se revisen todos los indicios y pruebas halladas. El inspector de la Armada alemana Jan Christian Kaack indicó en febrero de 2025 que varios "saboteadores" habían causado "daños deliberados" a varios buques de guerra alemanes en más de una ocasión y pidió la introducción de "medidas pertinentes".